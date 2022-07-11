موعد انضمام دي ليخت لمعسكر بايرن ميونخ في أمريكا

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ينضم المدافع الهولندي الدولي ماتيس دي ليخت في وقت لاحق اليوم الثلاثاء إلى زملائه في فريقه الجديد بايرن ميونخ الألماني خلال المعسكر المقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، رغم عدم اكتمال صفقة انتقاله من صفوف يوفنتوس الإيطالي.

وسافر دي ليخت إلى أمريكا برفقة المدير التقني ماركو نيبي بعد إجراء الفحص الطبي الإلزامي، في الوقت الذي أكد فيه المدير الرياضي حسن صالح حميديتش لشبكة "سكاي سبورتس" أن الصفقة في طريقها للحسم.

وقال صالح حميديتش: "ننتظر التفاصيل النهائية، ولدينا اتفاق مع نظرائنا في تورينو".

وأفادت تقارير أن دي ليخت في طريقه للتوقيع لبايرن ميونخ لمدة خمسة أعوام في صفقة قدرت قيمتها بنحو 70 مليون يورو (70 مليون دولار) بجانب عشرة ملايين يورو كحوافز.

وانضم دي ليخت إلى يوفنتوس في 2019 ويمتد عقده مع الفريق حتى 2024.

وسافر بايرن إلى واشنطن أمس الاثنين لخوض معسكر إعدادي يمتد لأسبوع وقد يسجل دي ليخت ظهوره الأول مع النادي البافاري خلال المباراة الودية أمام دي سي يونايتد الأمريكي، والتي تسبق المباراة الودية الأخرى أمام مانشستر سيتي بطل إنجلترا.

ويستهل بايرن مشواره في الموسم الجديد بملاقاة لايبزج في كأس السوبر الألماني في 30 يوليو الجاري.

وأبرم بايرن أربع صفقات هذا الصيف، تتمثل في المهاجم السنغالي ساديو ماني والثلاثي الهولندي نصير مزراوي وريان جرافنبيرش ودي ليخت.

وأثنى أوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن على دي ليخت وقال "إنه طويل القامة وقوي في الالتحامات وفي ألعاب الهواء ولديه قدرة جيدة للغاية على تحويل المباريات".

كما وصف الحارس الدولي مانويل نوير زميله الهولندي الجديد بأنه "شخص بمقدوره القيادة ولديه بريق".