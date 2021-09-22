الإطار التنسيقي الشيعي يجتمع اليوم لتسمية مرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

صرح أبو آلاء الولائي، الأمين العام لكتائب سيد الشهداء، وهو أحد الفصائل الشيعية المسلحة في العراق، بأن الإطار التنسيقي سيجتمع في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء بجميع أعضائه لتسمية مرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال الولائي، في تغريدة على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي تويتر:"حضرنا اجتماع قيادة الفتح في مكتب هادي العامري، والإطار التنسيقي سيجتمع اليوم بحضور جميع أعضائه".

ورجح أنه "سيتم الإعلان عن مرشح رئاسة الوزراء خلال الـ72 ساعة القادمة".

في غضون ذلك، تقول مصادر سياسية عراقية إن البرلمان سيعقد مطلع الأسبوع المقبل جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد.