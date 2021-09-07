برشم يسطر التاريخ بتتويجه بالبطولة العالمية الثالثة

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حقق القطري معتز برشم ثالث لقب عالمي له على التوالي في القفز العالي، خلال بطولة العالم لألعاب القوى، التي تقام في ولاية أوريجون الأمريكية.

وحل برشم أمس الإثنين في المركز الأول ليحقق ثلاثية رائعة بعد أن توج ببطولتي العالم الأخيرتين في لندن عام 2017 والدوحة في 2019.

ويعد القطري هو أول من يفوز ببطولة العالم ثلاث مرات، ليتفوق على أسطورة الوثب العالي، الكوبي خابيير سوتومايور الذي حصد الذهب في بطولتي عالم.

وبسط برشم سيطرته على النهائي بأريحية شديدة محققا رقم 2.37 مترا وهو أفضل رقم عالمي هذا العام.

وجاء الكوري الجنوبي سانجهيوك وو في المركز الثاني ليحصد الميدالية الفضية برقم 2.35 مترا وهو رقم قياسي في بلاده، بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى الأوكراني أندريه بروتسنكو بارتفاع 2.33 مترا.