نوير: دي ليخت قادر على قيادة دفاع بايرن ميونخ

أكد الألماني مانويل نوير، قائد بايرن ميونيخ، أن الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع يوفنتوس الذي يتمم انتقاله إلى الفريق البافاري اليوم، الثلاثاء، سيتأقلم سريعا مع الفريق الألماني.

بايرن ميونيخ حسم صفقة انضمام المدافع الهولندي قادما من يوفنتوس الإيطالي، حيث خضع دي ليخت للكشف الطبي مع بايرن ميونيخ اليوم الثلاثاء تمهيدا للتعاقد معه.

وقال مانويل نوير في تصريحات نقلتها صحيفة «بيلد» الألمانية: «دي ليخت لاعب قادر على قيادة الدفاع، ولديه شخصية كما أنه مدافع رائع».

وأضاف: «من وجهة نظري كما كنت أشاهده مؤخرا دي ليخت قريب جدا من كرة القدم الألمانية، ولا أعتقد أنه سيستغرق وقتا طويلا للتأقلم معنا».

وتابع: «لطالما سارت الأمور بشكل جيد بالنسبة لنا مع اللاعبين الهولنديين، لقد لعبت مع عدد منهم من قبل.. من المهم إظهار التماسك في الدفاع، وكذلك التواصل بلغة الجسد، وهذا ما فعله ديفيد ألابا كثيرا».

وأتم: «بصفتي حارس مرمى، أشعر بالسعادة عندما يكون لدي زملاء يمكنهم قيادة الفريق من الخلف».