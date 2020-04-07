نوفارتيس: تراجع الأرباح في الربع الثاني رغم استقرار المبيعات

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أعلنت شركة نوفارتيس السويسرية العملاقة للأدوية، أن عوامل غير متكررة تسببت في انخفاض كبير في الأرباح خلال الربع الثاني، مع استقرار المبيعات.

وسجلت الشركة صافي مبيعات خلال الربع الثاني بلغ 12.8 مليار دولار، بانخفاض 1% على أساس سنوي. وعلى أساس أسعار الصرف الثابتة، ارتفع صافي الأرباح بنسبة 5%.

ولكن أرباح التشغيل على مستوى المجموعة تراجعت إلى 2.2 مليار دولار، بانخفاض 36% على أساس سنوي. كما انخفض صافي الدخل بنسبة 41% إلى 1.7 مليار دولار.

وأرجعت الشركة ذلك جزئيا إلى الزيادة في رسوم انخفاض القيمة، وارتفاع تكاليف إعادة الهيكلة. وكانت المجموعة أعلنت في أوائل أبريل الماضي إعادة هيكلة أعمالها.

وأكدت نوفارتيس أهداف المجموعة ككل بالنسبة للعام بأكمله.

وقالت الشركة إن محركات النمو في الربع الثاني شملت دواء إنتريستو لقصور القلب، وكيسيمبتا لعلاج التصلب المتعدد وكوسنتيكس لالتهاب المفاصل.