مصرع طفل صدمه توك توك في الدقهلية

لقي طفل في محافظة الدقهلية مصرعه بعد أن صدمه توك توك حال سيره بسرعة علي طريق "نجير – كفر أبو ناصر" بدائرة مركز دكرنس، وجري نقل الطفل إلي مستشفى دكرنس العام إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، وتبين أنه كان يعمل في ورشة ميكانيكي وكان في طريقه لشراء طعام لتناوله أثناء وجوده في الورشة، فصدمه التوك توك.
تلقي اللواء سيد سلطان،مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء ايهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة دكرنس، من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم توك توك علي طريق "نجير – كفر أبو ناصر"بدائرة المركز.
انتقل مأمور ومباحث مركز دكرنس إلي مكان الواقعة، وبالفحص تبين وقوع حادث سير لطفل يعمل في ورشة ميكانيكي، بالقرب من إسعاف نجير علي طريق كفر أبو ناصر.
هرعت سيارة إسعاف إلي مكان الواقعة، ونقلت حسام خالد يونس الشرقاوي، 15 عاما، ميكانيكي سيارات، وكان في حالة خطرة، وتوفي فور وصوله إلي مستشفى دكرنس العام، كما أصيب في الحادث سائق التوك توك المدعو السعيد ناجي فرحات محمد، 25 عاما، ومقيم أبو ناصر سائق توك توك وتبين إصابته بكدمات وجروح متفرقة وحالته مستقرة.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10507 جنح دكرنس لسنة 2022 وجاري العرض علي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.