مصرع طفل صدمه توك توك في الدقهلية

لقي طفل في محافظة الدقهلية مصرعه بعد أن صدمه توك توك ‏حال سيره بسرعة علي طريق "نجير – كفر أبو ناصر" بدائرة مركز دكرنس، وجري نقل الطفل إلي ‏مستشفى دكرنس العام إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، وتبين أنه كان يعمل في ورشة ميكانيكي وكان في طريقه لشراء طعام لتناوله أثناء وجوده في الورشة، فصدمه ‏التوك توك.‏

تلقي اللواء سيد سلطان،مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء ايهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة ‏دكرنس، ‏من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم توك توك علي طريق "نجير – كفر أبو ناصر"بدائرة ‏المركز.‏



انتقل مأمور ومباحث مركز دكرنس إلي مكان الواقعة، وبالفحص تبين وقوع حادث سير لطفل يعمل في ‏ورشة ميكانيكي، بالقرب من إسعاف نجير علي طريق كفر أبو ناصر.



هرعت سيارة إسعاف إلي مكان الواقعة، ونقلت حسام خالد يونس الشرقاوي، 15 عاما، ميكانيكي ‏سيارات، وكان في حالة خطرة، وتوفي فور وصوله إلي مستشفى دكرنس العام، كما أصيب في الحادث ‏سائق التوك توك المدعو السعيد ناجي فرحات محمد، 25 عاما، ومقيم أبو ناصر سائق توك توك وتبين ‏إصابته بكدمات وجروح متفرقة وحالته مستقرة.‏

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10507 جنح دكرنس لسنة 2022 وجاري العرض علي النيابة العامة ‏لاتخاذ الإجراءات القانونية.‏