بوتين يتهم الغرب بمحاولة تقسيم سوريا

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذى اجتمع مع نظيريه الإيراني إبراهيم رئيسي والتركي رجب طيب اردوغان إلى مزيد من الوحدة في السياسة الخاصة بسوريا واتهم الغرب بالتدخل في شؤونها.



وقال بوتين اليوم الثلاثاء خلال الاجتماع الذي بثه التليفزيون في طهران إن الغرب "حدد مسارا لتقسيم البلاد (سوريا)"، وشدد على ضرورة معارضة هذا بشكل مشترك من جانب روسيا وتركيا وإيران، التي قال بوتين إن لديها دورا مهما في تشكيل مستقبل سوريا.



وتابع بوتين قائلا إن "الوضع مثير للقلق بشكل خاص في الأراضي التي لا تخضع لسيطرة الحكومة السورية". وقال إن هذه الأراضي تشكل خطرا متزايدا من التشدد والنزعة الانفصالية.



وأضاف الرئيس الروسي "بطرق عديدة، المسار التدميري الذي تتخذه الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة يشجع هذا"، ويتعين على أنقرة وموسكو وطهران أن تفعل كل ما بوسعها لإعادة هذه المناطق إلى حكم "الحكومة الشرعية".



ومن المرجح أيضا أن يتم فهم هذا الطلب على أنه ضد المحاولات التركية لكسب المزيد من النفوذ في شمال سوريا.