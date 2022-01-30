إغلاق لجان الثانوية العامة في أكتوبر عقب دخول الطلاب لأداء امتحان الجبر

أغلقت لجان مدرسة الحي السابع بمدينة السادس من أكتوبر أبوابها في التاسعة صباحا، أمام طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة، وذلك لأداء امتحان الجبر والهندسة الفراغية.



وفتحت اللجان أبوابها أمام الطلاب في الثامنة صباحا، وذلك بعدما فتش الإداريون المكلفون بتنظيم عملية الدخول، الطلاب لمنع دخول أية محظورات غير مسموح بها داخل اللجان.



ورغم استمرار الامتحان لمدة ساعتين، وارتفاع درجة الحرارة اليوم، ظل أولياء الأمور متواجدين أمام سور المدرسة، الأمر الذي جعل أفراد الأمن المكلفين بتأمين الامتحانات يبعدونهم عن محيط اللجان بشكل كامل.



وأكد القائمون على الامتحان بالتشديد على الطلاب أثناء وجودهم في الامتحان، بعدم التهاون معهم في حال وجود أية متعلقات غير مسموح بها معهم.