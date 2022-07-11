أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، من جديد التزامه بإعادة الأمريكيين إلى الوطن المحتجزين والرهائن خارج البلاد من خلال إصدار أمر تنفيذي جديد.

وذكر بيان نشر على موقع البيت الأبيض أن "الأمر التنفيذي من شأنه توسيع الأدوات المتاحة لردع وتعطيل أخذ الرهائن والاحتجاز غير المشروع، ويخلق طرقًا جديدة لفرض تكاليف على المنظمات الإرهابية والجماعات الإجرامية والجهات الفاعلة الخبيثة الأخرى التي تأخذ رهائن لتحقيق مكاسب مالية أو سياسية أو غيرها، وبالتالي تهدد سلامة النظام السياسي الدولي وسلامة المواطنين الأمريكيين وغيرهم من الأشخاص في الخارج".

وأضاف البيان "هذا الأمر التنفيذي يعزز الالتزام الثابت للولايات المتحدة بإعادة الأمريكيين إلى الوطن المحتجزين كرهائن أو المحتجزين ظلماً".

وتابع البيان "الأمر التنفيذي يعزز جهود حكومة الولايات المتحدة لدعم عائلات الأمريكيين المحتجزين ظلماً أو المحتجزين كرهائن في الخارج؛ ويصرح للوكالات بفرض إجراءات وعواقب، بما في ذلك العقوبات المالية، على المتورطين، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أخذ الرهائن أو الاحتجاز غير المشروع لدعم الجهود الموسعة والمستمرة المشتركة بين الوكالات".

وأفاد البيان بأنه "يوجه الأمر التنفيذي الأطراف ذات الصلة بالحكومة الأمريكية لتعزيز مشاركتهم وتبادل المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك المعلومات الاستخباراتية، بما يتفق مع حماية المصادر والأساليب، ومع العائلات فيما يتعلق بوضع أحبائهم وجهود الحكومة الأمريكية لتأمين الإفراج عنهم أو عودتهم، حسب الاقتضاء".