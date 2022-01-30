قال الدكتور منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، إن «مصر دولة طموحة ومن حقها أن تكون طموحة»، لافتًا إلى أن الأمر يتيح لها أن تتبوأ مكانتها اللائقة بين دول العالم.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الاثنين، أن «مصر بلد عظيم»، معقبًا: «مكانها الجغرافي عبقري وتاريخها ملهم، والطموح الخاص بها بلا حدود».

وأوضح أن الطموح يهدف لأمرين الأول وضع الدولة على طريق التنمية المستدامة، والثاني تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة، قائلًا إن تحقيق الأمرين تطلب إنفاق الدولة ببذخ، وهو ما أدى إلى تحقيقها لإنجازات عظيمة.

ولفت وزير الصناعة السابق، إلى أن المصانع كانت كتوفقة في عام 2014؛ بسبب ندرة الطاقة، متابعًا: «الآن هناك فائض في الكهرباء والغاز وأصبحت الدولة مصدرة للغاز والكهرباء، ومن يرى الإضافات في البنية الأساسية يجب أن يُعجب».

وتابع: «عندما أتكلم عن الطرق والكباري الناس بتضحك، بعيدًا عن النظرة القاهرية التي ترى شرق وغرب القاهرة وطريق الساحل، انظروا لما حدث في الصعيد، الكباري والمحاور بين ضفتي النيل حاجة جبارة، من كلابشة في أسوان إلى قوص في قنا، والموانئ وتوسعتها وزيادة قدرتها الاستيعابية للتعامل مع تجارة خارجية تزيد لتصاحب التنمية الاقتصادية».