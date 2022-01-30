تفتيش طلاب الثانوية العامة قبل دخول اللجان ببولاق

أغلقت مدرسة الشهيد محمد وهدان ببولاق أبوابها أمام طلاب الثانوية العامة، لأداء مادتي الجبر والهندسة الفراغية، وذلك في الثامنة والنصف صباحا ليستمر الامتحان لمدة ساعتين.



واصطحب الطلاب أولياء أمورهم الذين ينتظرون حتى خروجهم للاطمئنان عليهم وانتظارهم أمام اللجان.



وتابع طلاب الثانوية العامة مواقع التواصل الاجتماعي هذا اليوم للتأكد من حقيقة تسريب الامتحانات من عدمها.



وفتش الإداريون، الطلاب قبل دخولهم اللجان لمنع دخول أية متعلقات غير مسموح بها خاصة بالمادة وفقا لضوابط حددتها وزارة التربية والتعليم.



كما شهدت المدرسة تشديدا بشأن الإجراءات الاحترازية ومنع دخول الطلاب إلا بعد التأكد من ارتداء الماسك الطبي وتفتيش ذاتي للتأكد من عدم وجود موبايل مع الطلاب.