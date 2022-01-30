تركيا تنتقد مشروع قانون أمريكي يتعلق ببيع واشنطن لمقاتلات إف 16 بشروط

انتقد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ملحق مشروع قانون صدّق عليه مجلس النواب الأمريكي، يجعل بيع مقاتلات «إف 16»، لتركيا مرتبطا بشروط.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، اليوم الثلاثاء، جاء ذلك في معرض رد الوزير على أسئلة الصحفيين، الاثنين، عقب اجتماع الحكومة التركية، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأفاد «أكار» أن اليونان تحاول التأثير بكل ما أوتيت من قوة، على الاتفاق المبرم بين الوفدين العسكريين التركي والأمريكي لتوريد مقاتلات «إف-16» وتحديثها.

وأكد تعليقا على ملحق مشروع القانون، ضرورة ألا يكون هناك شروط من قبيل «أنا أعطيك هذا ولكن عليك ألا تفعل هذا».

وأضاف: «نواصل مباحثاتنا خلال اللقاءات بين الوفود العسكرية وفق معايير منطقية، العملية مستمرة، سنواصل العمل عسكريا وسياسيا ودبلوماسيا، ويحدونا الأمل أن تسود الحكمة وتتمخض حلول معقولة ومنطقية».

يذكر أن الملحق يطالب لجنتي الخارجية والقوات المسلحة في الكونجرس بالتعهد باتخاذ خطوات ملموسة لضمان أن يكون بيع المقاتلات لتركيا متوافقًا مع مصالح الأمن القومي الأمريكي، وألا يتم استخدام المقاتلات المباعة «في الانتهاكات المستمرة للمجال الجوي اليوناني"»