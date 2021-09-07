 ضبط 22 قضية مخدرات وتنفيذ 7263 حكما قضائيا خلال حملة في القليوبية - بوابة الشروق
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ضبط 22 قضية مخدرات وتنفيذ 7263 حكما قضائيا خلال حملة في القليوبية

مصطفى عطية
نشر في: الثلاثاء 19 يوليه 2022 - 1:41 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 يوليه 2022 - 1:41 م
تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن القليوبية من ضبط 22 قضية مخدرات، وتنفيذ 7263 حكما قضائيا خلال حملة في القليوبية.

وشن قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 22 قضية مخدرات بحوزة 27 متهما لـ15 منهم معلومات جنائية، فضلا عن تنفيذ 7263 حكما قضائيا متنوعا.

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