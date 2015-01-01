رويترز: الاتحاد الأوروبي سيخفف العقوبات عن بنوك روسيا لتسهيل تجارة الغذاء

قالت وكالة «رويترز»، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم تعديل عقوباته المفروضة على روسيا في القطاع المصرفي، لافتة إلى أنه يخطط لإلغاء تجميد بعض أموال أكبر البنوك الروسية، والتي ستكون ضرورية للتجارة العالمية في المواد الغذائية والأسمدة.

ووفقًا لصحفيين، سيتم اتخاذ مثل هذه الخطوة في الاتحاد الأوروبي، على خلفية انتقادات من القادة الأفارقة بشأن التأثير السلبي للعقوبات ضد روسيا على التجارة.

ويعتقد أن القيود قد تؤدي إلى تفاقم النقص الناجم عن حصار روسيا للموانئ الأوكرانية لتصدير المواد الغذائية، وخاصة الحبوب.

وفي وقت سابق، أفادت شبكة «يورو أوبسيرفير» بأن الاتحاد الأوروبي سيحدد العقوبات المفروضة على روسيا، من أجل توضيح أن الشركات التي تقدم الغذاء من روسيا لن تخضع لها.

«يورو أوبسيرفير»، وهي نشرة مستقلة على الإنترنت تركز على الأحداث السياسية في الاتحاد الأوروبي، أكدت أن الاتحاد الأوروبي سيعمل أيضا على تحسين إجراءاته السابقة لتوضيح أن شركات الشحن التي تجلب الطعام من روسيا إلى الأسواق المحتاجة لن تخضع لعقوبات.