رحيل مدرب النرويج بعد الخروج من يورو 2022 للسيدات

وافق مارتين سيوجرين المدير الفني للمنتخب النرويجي للسيدات، على الرحيل عن منصبه عقب مسيرة الفريق المخيبة للآمال في كأس أمم أوروبا بإنجلترا.

وكان من المتوقع أن يحقق منتخب النرويج مسيرة حافلة في يورو 2022 للسيدات بعد عودة المهاجمة الشهيرة آدا هيجربيرج للمنافسات الدولية، عقب فترة من الغياب.

ولكن منتخب النرويج استهل مشواره في البطولة القارية بالفوز على أيرلندا الشمالية 4/1 قبل أن يتعرض لهزيمة تاريخية أمام إنجلترا صفر/ 8.

وكانت الفرصة سانحة أمام منتخب النرويج للعبور إلى دور الثمانية، لكنه خسر أمام النمسا بهدف دون رد ليودع يورو 2022.

وأكد الاتحاد النرويجي لكرة القدم أن سيوجرين الذي تولى المهمة منذ 2016 رحل عن منصبه هو ومساعده أندرس ياكوبسون.

وأشار سيوجرين "حصولي على فرصة قيادة المنتخب النرويجي الوطني لمدة خمسة أعوام ونصف العام، وتخللها ثلاث بطولات، كانت فترة استثنائية في مسيرتي التدريبية ، واصطحب معي العديد من الخبرات الجيدة والمتطورة من خلال الوقت الذي قضيته في النرويج".

وأوضح "الشروط قبل هذه البطولة كانت واضحة، وكان لدينا طموحات عالية، عندما لا تتوافق النتائج مع التوقعات، فالحل الطبيعي أن نسير الآن في اتجاهات منفصلة".