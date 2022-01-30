تايوان تشيد بجهود نائبة رئيس البرلمان الأوروبي في تعزيز علاقة الجانبين

أشادت وزارة الخارجية التايوانية بجهود نائبة رئيس البرلمان الأوروبي نيكولا بير، في تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتايوان، ودعم مشاركة تايوان في جمعية الصحة العالمية والهيئات العالمية الأخرى.

وقد وصلت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي نيكولا بير، إلى تايوان، اليوم الثلاثاء، في زيارة تستغرق 3 أيام، حيث من المقرر أن تلقي رئيسة تايوان تساي إنج ون، ومسؤولين تايوانيين آخرين لمناقشة القضايا ذات الصلة بالأمن والديمقراطية وحقوق الإنسان، وفقا لوزارة الخارجية التايوانية.

ونقلت صحيفة "فوكس تايوان نيوز" المحلية، عن نائبة رئيس البرلمان الأوروبي قولها، إن "الوقت قد حان لأوروبا للوقوف إلى جانب تايوان".

وفيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، علقت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي بالقول "لا نريد أن نشهد حربا في آسيا".

وأضافت الخارجية التايوانية أن نائبة رئيس البرلمان الأوروبي ستطلع أيضا في أول زيارة لها إلى تايوان، على إمكانية التعاون في مجال التكنولوجيا الفائقة.