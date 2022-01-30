ألغت الجزائر عقد خدمات إطفاء حرائق الغابات مع شركة Plysa الإسبانية، المساهم في شركة Air Nostrum، وذلك بحسب ما ننشره موقع «النهار» الجزائري، مساء الثلاثاء.

وحسب ما ورد في وسائل الإعلام الإسبانية، فإن قرار الجزائر مرتبط بتعليق الجزائر معاهدة الصداقة مع إسبانيا.

ورد وكيل شركة Plysa، على القرار الذي اتخذته الجزائر، حيث قال: «نحترم القرار الذي اتخذته الجزائر وملتزمون به، نحن مستعدون للرد على جميع الطلبات الواردة من السلطات الجزائرية. إذا كانت هناك حاجة لتوفير قاذفات المياه في أي وقت».

وقد علقت الجزائر معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها مع إسبانيا قبل 20 عاما. وذلك على خلفية موقف مدريد من قضية الصحراء الغربية.

وأعلنت جمعية البنوك، في بيان، أن الجزائر حظرت كل الواردات من إسبانيا.

كما منعت الجمعية كل البنوك في البلاد من أي عملية توطين بنكي لعمليات الاستيراد والتصدير مع إسبانيا.

وجاء في تصريح لرئاسة الجمهورية الجزائية: «باشرت السلطات الإسبانية حملة لتبرير الموقف الذي تبنته إزاء الصحراء الغربية، والذي يتنافى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية كقوة مديرة للإقليم، والتي لا تزال تقع على عاتق مملكة إسبانيا إلى غاية إعلان الأمم المتحدة عن استكمال تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية».

وتابعت الرئاسة القول «إن موقف الحكومة الإسبانية يعتبر منافيا للشرعية الدولية التي تفرضها عليها صفتها كقوة مديرة، ولجهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام، ويساهم بشكل مباشر في تدهور الوضع في الصحراء الغربية وبالمنطقة قاطبة».