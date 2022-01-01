فيجمان تعرب عن أملها في قيادة المنتخب الإنجليزي أمام إسبانيا في كأس أوروبا للسيدات

أعربت الهولندية سارينا فيجمان مدربة المنتخب الإنجليزي لكرة القدم للسيدات عن أملها في اللحاق بمباراة فريقها المقررة غدا الأربعاء أمام نظيره الإسباني في دور الثمانية لبطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2022) المقامة حاليا في إنجلترا.

وقالت فيجمان اليوم الثلاثاء إن لديها "أمل كبير" في قيادة الفريق من الملعب خلال هذه المباراة رغم إصابتها بفيروس كورونا في الأسبوع الماضي.

وغابت فيجمان عن مقاعد الطاقم التدريبي للمنتخب الإنجليزي خلال مباراة الفريق الأخيرة بالدور الأول للبطولة، والتي فاز فيها المنتخب الإنجليزي على منتخب أيرلندا الشمالية 5 / صفر يوم الجمعة الماضي.

وكان آريان فيورينك المدرب المساعد لفيجمان قاد الفريق في هذه المباراة، فيما تابعت فيجمان تدريبات الفريق من مسافة بعيدة وهي ترتدي كمامة للوجه.

وقالت فيجمان في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء قبل مباراة فريقها غدا : "إنني بحالة جيدة، وأشعر بأنني على ما يرام، يمكنني بالفعل ممارسة عملي، ولكن يتعين علي الانتظار".

وأوضحت فيجمان في التصريحات، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): "بالطبع، يحدوني أمل كبير، ولكننا سنرى ما سيحدث... كنت على تواصل مع الطاقم التدريبي المعاون طيلة الوقت خلال مباراة يوم الجمعة الماضي ، وتابعت اللقاء بالطبع من مقر إقامة الفريق جنوب غرب لندن. ولهذا ، ظللنا على تواصل طيلة الوقت".

وأشارت فيجمان إلى أن الأعراض التي ظهرت عليها كانت "حرارة طفيفة وسعال خفيف، ولكنها لم تكن بحال سيئة".

وكان الاتحاد الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم أعلن في وقت سابق عن إصابة حارسة المرمى حنا هامبتون بفيروس كورونا لتصبح ثاني لاعبة بالفريق تتعرض للإصابة بعد المدافعة لوتي ووبين موي.

وأشارت فيجمان إلى أن كل لاعبات الفريق ، باستثناء هامبتون ، جاهزات لمباراة الغد كما أعلنت تشكيلة الفريق والتي شابهت تشكيلة الفريق في باقي المباريات الماضية.