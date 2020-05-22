بكت المطربة أنغام أثناء غنائها "أكتبلك تعهد"، في حفلها المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية، حيث تأثرت أنغام بعد أن قدمت الأغنية دون موسيقى، ثم ألح عليها الجمهور لغنائها مرة أخرى.

وطلبت المطربة أنغام من جمهورها من الرجال أن يردد معها كلمات أغنية "بحبك وحشتيني" وإهدائها لزوجاتهم، معلقة قولوا ورايا: "بحبك.. وحشتيني.. أنا أسف على التأخير"، وذلك بحفلها المقام على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا.

وافتتحت أنغام، حفلها بأغنية "نفضل نرقص"، وسط تصفيق وصيحات إعجاب الجمهور.

وشهدت منطقة الزمالك زحاما شديدا، بسبب إقبال الجمهور على حفل أنغام الذي رفع لافتة "كامل العدد".

وانتهت مؤخرا أنغام من تسجيل أغنية جديدة من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع تميم، من المقرر طرحها خلال الأيام القادمة.

يشار إلى أن أنغام قد طرحت مؤخرًا أغنية «لوحة باهتة» من كلمات نادر عبد الله، وألحان عامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور.