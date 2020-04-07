تركيا توقف 5 أشخاص جنوبي البلاد في إطار مكافحة داعش

أوقفت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، 5 أشخاص بولاية أضنة جنوبي البلاد، في إطار مكافحة تنظيم "داعش".



وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أن الاعتقالات جاءت إثر عملية لعناصر وحدة مكافحة الإرهاب لدى مديرية أمن أضنة، بناء على معلومات تلقتها عن وجود ستة من المشتبه بهم ممن نشطوا سابقا باسم "داعش" في سوريا والعراق.



ونتيجة مداهمة الأمن التركي أماكن تواجد المشتبه بهم، تم توقيف خمسة أشخاص، فيما تتواصل جهود إلقاء القبض على السادس.



وتم نقل المشتبه بهم إلى مديرية الأمن لاستكمال التحقيقات معهم.



تجدر الإشارة إلى أن تنظيم داعش كان أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية التي شهدتها تركيا خلال السنوات الماضية، وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات.



ومن بين الهجمات التي شنها التنظيم في تركيا هجوم وقع ليلة رأس السنة عام 2017 واستهدف ملهى ليليا في إسطنبول وتسبب في مقتل 39 شخصا وإصابة 79 آخرين.