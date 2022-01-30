قضايا النفط ونووي إيران وحرب أوكرانيا تتصدر محادثات وزير الخارجية السعودي في سول

يصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إلى سول مساء اليوم الثلاثاء قادما من طوكيو في زيارة رسمية لكوريا الجنوبية تستمر يومين.

وقال مصدر دبلوماسي في سفارة سول بالرياض، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن محادثات بن فرحان "ستتركز على تطورات مفاوضات الملف النووي الإيراني وجهود إيقاف الحرب بين روسيا وأوكرانيا واستعراض مسار العلاقات الثنائية على الصعيد النفطي والاستثماري والتجاري والعسكري".

وتعد السعودية المصدر الرئيسي لواردات كوريا الجنوبية من النفط.

وتم في شهر أكتوبر من عام 2017 توقيع مذكرة تعاون وشراكة استراتيجية بين البلدين بعنوان "الرؤية السعودية الكورية 2030" سعيا إلى تحقيق أهداف ومصالح مشتركة. وتم تشكيل لجنة الرؤية من ممثلي الجهات والهيئات الحكومية ذات العلاقة من البلدين، حيث يجتمعون سنويا لمتابعة مستوى تحقيق المشاريع والمبادرات المتفق عليها.

ويتوقع أن يستمع الوزير السعودي إلى شرح من نظيره الكوري الجنوبي عن الخطوات التي اتخذتها سول لتعزيز موقفها الدفاعي والردع ضد التهديدات الصاروخية والنووية المتزايدة لكوريا الشمالية.

وزار الرئيس الكوري الجنوبي السابق مون جيه ان الرياض في يناير الماضي، حيث بحث مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سبل تعزيز التعاون الثنائي، بما يشمل المجال العسكري ومجالات الطاقة الهيدروجينية والطاقة المتجددة والرقمنة وقطاعات التكنولوجيا والصناعات المتقدمة والتعليم والنظام الصحي.

وأجرى الوزير السعودي صباح اليوم الثلاثاء في طوكيو محادثات ثنائية مع وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي. وأصدرت الخارجية اليابانية في ختام المحادثات بيانا قالت فيه إن "الوزير هاياشي أعرب عن امتنانه لاستقرار إمدادات النفط من المملكة العربية السعودية وطالب بمواصلة التعاون الهادف إلى استقرار سوق النفط العالمية وزيادة إنتاج النفط".

كما أجرى الطرفان محادثات حول الوضع الإقليمي والعالمي ولا سيما الوضع في أوكرانيا وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك الوضع في كوريا الشمالية والشرق الأوسط.