 الوطنية الإيرانية للنفط وجازبروم الروسية توقعان مذكرة تفاهم بـ40 مليار دولار - بوابة الشروق
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الوطنية الإيرانية للنفط وجازبروم الروسية توقعان مذكرة تفاهم بـ40 مليار دولار

طهران - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 19 يوليه 2022 - 12:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 يوليه 2022 - 12:38 م

وقعت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، وشركة جازبروم الروسية مذكرة تفاهم، اليوم الثلاثاء، بقيمة حوالي 40 مليار دولار.

ووفقا لوكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية (شانا)، وقع المذكرة افتراضيا اليوم الرئيس التنفيذي للشركة الإيرانية محسن خوجاسته مهر، ونائب رئيس لجنة إدارة جازبروم فيتالي ماركيلوف.

وتتضمن المذكرة تطوير حقلي غاز كيش وبارس الشمالي، ورفع الضغط في حقل بارس الجنوبي، وتطوير ستة حقول نفطية، وتبادل الغاز والمنتجات، واستكمال مشاريع للغاز الطبيعي المسال، ومد خطوط أنابيب لتصدير الغاز، وغير ذلك من مجالات التعاون العلمي والتكنولوجي.

ويتزامن التوقيع على المذكرة مع زيارة يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إلى إيران، للمشاركة في قمة إيرانية تركية لبحث ملفات عدة، من بينها الملف السوري.


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