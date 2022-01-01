مدرب الإمارات: نسعى لتحقيق الاستفادة القصوى من المشاركة ببطولة كأس العرب للشباب

أكد مدرب منتخب الإمارات فرانك أورتيجا أن فريقه يسعى لتحقيق الاستفادة القصوى من خلال المشاركة ببطولة كأس العرب للشباب تحت 20 سنة، التي تقام في مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط، وينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الفترة من 20 يوليو حتى السادس من أغسطس المقبل.

وقال أورتيجا في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "نشكر الاتحاد العربي على تنظيم مثل هذه البطولات، قمنا بالاستعداد من خلال معسكر خارجي وخضنا مباريات ودية لكي نؤهل اللاعبين لتلك المسابقة المهمة لتحضير اللاعبين للمنافسات القارية المقبلة".

وأضاف "هذه البطولة تمهد أيضاً لإعداد الجيل القادم لمنتخب الإمارات الأول. لدينا لاعبين صغار وسنُكسبهم الثقة في إمكانياتهم لمنحهم مزيداً من التطور، وأشكر الاتحاد الإماراتي على اهتمامه باللاعبين من فئات عمرية مختلفة".