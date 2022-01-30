شئون البيئة: انتهاء أزمة رائحة الانبعاثات البترولية شرق القاهرة خلال أسبوعين

علق الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، على رائحة انبعاثات بترولية في شرق القاهرة والشكاوي التي تقدم بها للأهالي، قائلا إن حجم تانكات التخزين فى شركات تكرير البترول كبير جدا وتم اجراء التفتيش عليها جميعا، متابعا: "رصدنا أماكن فيها نسبة عالية من البزين ووجهنا بمعالجة الأمر وسنتواجد في الغد للمتابعة".

وأضاف الدكتور على أبو سنة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، : مع أول بداية شكاوي المواطنين توجهنا بزيارة تفتيشية ومستمرة على 8 شركات تعمل في تكرير البترول بالمنطقة شرق القاهرة.

وأكد الدكتور على أبو سنة، توجيههم بغلق الفتحات على سطح تانكات البنزين وسيتأكدون عبر جولات تفتيش مستمرة، لافتا إلى أن حجم الانتاج الكبير في المجمع سبب في انتشار الرائحة وبعض الشركات لم تغلق اسطح التانكات، مفيدا بأنهم يتوقعون الانتهاء من ازمة رائحة الانبعاثات البترولية خلال أسبوعين.