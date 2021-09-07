مياه أسيوط تتابع تطورات أعمال المد والتدعيم ميدانيا للتأكد من وصول الخدمات للمواطنين

تابعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أعمال تطورات المد والتدعيم الموجهة للمناطق المحرومة بالمراكز والقرى المستهدفة ضمن مبادرة "حياة كريمة" الرئاسية والمنوط بها تعزيز برنامج توفير حياة كريمة للمواطنين بالمناطق المحرومة.



وفي نفس الوقت، اجتمع اللواء هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة مع السادة مهندسي قطاع المشروعات والمكتب الفني وقطاع التخطيط؛ لمناقشة أعمال مد وتدعيم شبكات المياه المدرجة ضمن أعمال تطوير 150 قرية ريفية بمراكز (منفلوط – أبوتيج – أبنوب – صدفا – ديروط – ساحل سليم – الفتح) كمستهدف المبادرة بمحافظة أسيوط.



وأكد درة، على أهمية متابعة التطورات التنفيذية لأعمال مد وتدعيم الشبكات؛ بهدف زيادة نسبة التغطية للمناطق المحرومة والارتقاء بنسبة التغطية الخدمية على مستوى المحافظة.



وأوصى رئيس الشركة، في نهاية الاجتماع، بضرورة تشكيل لجان متخصصة للمتابعة الميدانية وحصر الأعمال على الطبيعة، طبقا للاحتياج الفعلي حتى تتمتع المواطنين بأداءات خدمية وطفرة شاملة بقطاعي المياه والصرف الصحي.