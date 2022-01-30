القضاء العراقي يفتح تحقيقا بشأن التسريبات المنسوبة للمالكي

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق بشأن التسريبات الصوتية المنسوبة لرئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي.

وذكر المركز الإعلامي بمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية «واع»، أن «محكمة تحقيق الكرخ تلقت طلباً مقدماً إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة لنوري المالكي»، مضيفًا أن «التحقيق الأصولي بخصوص التسريبات يجري وفق القانون».

وكانت التسريبات الصوتية المنسوبة إلى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، قد أثارت ضجة واسعة في الأوساط السياسية والشعبية، وسط تحذيرات من ارتفاع منسوب الاستفزاز بين تلك الأطراف.

ونشر الناشط والصحافي العراقي، علي فاضل، المقيم في الولايات المتحدة، تسريباً صوتياً منسوباً للمالكي، تناول فيه جملة قضايا، أبرزها علاقته بالصدريين، حيث اتهم الصدر بأنه «قاتل»، كما اتهم رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، بأنه سعى إلى ضرب الشيعة، عبر احتضان النازحين من السنة، وكذلك قياداتهم.

ورداً على التسريبات، طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في بيان عبر تويتر، اليوم الاثنين، بإطفاء الفتنة من خلال استنكار القيادات المتحالفة مع المالكي وعشيرته، معتبرا أن لا حق للمالكي بقيادة العراق بأي شكل.

كما أكد في معرض رده، تعجبه من «محاولة قتله من قبل حزب الدعوة وكبيرهم المالكي». وقال: «أنصح المالكي بالاعتكاف واعتزال العمل السياسي»، مشيراً إلى أن «وصوله للسلطة سيكون خرابا ودمارا للعراق وأهله».