الأمم المتحدة تحذر من تفاقم موجات الحر حتى عام 2060

حذرت المنظمة الدولية للأرصاد الجوية من أن موجات الحرارة الناجمة عن تغير المناخ التي تسببت في ارتفاع درجات الحرارة في بريطانيا إلى أعلى مستوى لها اليوم الثلاثاء ستصبح أكثر شيوعا وأكثر حدة في العقود القادمة.



وقال بيتري تالاس الأمين العام المنظمة الدولية للأرصاد الجوية في إيجاز صحفي في جنيف إن "الاتجاه السلبي للمناخ سوف يستمر حتى 2060 على الأقل".



وتابع "موجات الحر هذه أصبحت أكثر حدوثا بسبب تغير المناخ"، وألقى باللائمة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.



وشبه تالاس وضع المناخ برياضي يقوم بتحسين أدائه من خلال تناول عقاقير غير قانونية.



وأضاف "كنا نقوم بإعطاء المناخ منشطات من خلال ضخ المزيد من ثاني أكسيد الكربون".