بوتين يطالب بإعادة إحياء الاتفاق النووي الدولي مع إيران

طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعادة إحياء الاتفاق النووي الدولي مع إيران.



وخلال المؤتمر الصحفي الختامي المذاع تلفزيونيا والذي عقده في نهاية القمة الثلاثية مع نظيريه الإيراني ابراهيم رئيسي والتركي رجب طيب أردوغان، قال بوتين في طهران مساء اليوم الثلاثاء: "نرى أن من المهم استئناف بذل الجهود للإبقاء على الاتفاق النووي ولتوفير الظروف من أجل تنفيذه من جديد بشكل مستمر على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231".



وأوضح بوتين أنه بينما تناولت محادثاته مع المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي قضايا تتعلق بالسياسة الدولية، فإن محادثاته مع رئيسي تركزت على العقوبات الاقتصادية ولاسيما المتعلقة بالتعاون في قطاع الطاقة.



وأضاف بوتين: "اتفقنا على تنفيذ مشاريع كبرى مشتركة والاستخدام الأكثر فعالية لعملتينا الوطنيتين في حركة الدفع بين بلدينا".



وأتمت روسيا بناء محطة بوشهر للطاقة النووية في جنوب إيران وأبدت اهتمامها بتوسيع نطاق المحطة.