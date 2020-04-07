شدد سامح شكري وزير الخارجية، على أهمية التكيف مع ظاهرة تغير المناخ، والوصول إلى حلول منطقية للقضية، وتقديم الدعم اللازم للمجتمعات العرضة للتضرر والقابلة للتأثر بتلك الظاهرة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الألمانية، صباح الثلاثاء: «يجب بدء التنفيذ فورا وتحقيق تقدم كبير في تلك القضايا، واستغلال كل فرصة متاحة للوصول إلى تسوية»، ذاكرا أن العالم يواجه العديد من التحديات اليوم، بينها انعدام الأمن الغذائي.

وأوضح أن التحديات تتزامن مع تقارير دولية تطالب بإجراءات على أرض الواقع دون تأخر في الالتزامات الموضوعة في هذا الصدد، مشددًا على أهمية وجود التزام سياسي لإحراز تقدم في التعامل مع ظاهرة تغير المناخ.

وتابع: «علينا التحرك فورًا عبر مفاوضات المناخ، وألا نتيح إمكانية لترك الدول الأقل نموا والنامية، وأن نتحرك بناء على مبادئ اتفاق باريس، وأود أن أتقدم بالشكر إلى ألمانيا لالتزامها بإجراءات المناخ، والنجاح بشكل متكرر في حل المشكلات».

واستطرد: «إما ننجح سويا في إقامة مؤتمر المناخ، أو نفشل وهو ليس خيارا، لابد من تعزيز العمل الاجتماعي والمسؤولية المشتركة للعمل بشكل فعال على تنفيذ الالتزامات وزيادة التطلعات والتعامل مع التحدي المُلح بطريقة فعالة والحفاظ على الأهداف التنموية للبشرية».