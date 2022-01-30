بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، أطلقت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر مهرجانها الصيفي، وأحيت النجمة أنغام حفلا أقيم على مسرح النافورة بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات.



وقالت إيناس إن الثقافة المصرية أعدت برنامجا إبداعيا مكثفا خلال الصيف يتم تنفيذه بجميع ربوع مصر، وأكدت أن الفنون والثقافة أحد أدوات بناء الإنسان وتطوير المجتمع، وأضافت أن القوى الناعمة تسهم بصورة مباشرة في تشكيل الوعي وتنمية الادراك، مشيدة بالنجمة أنغام ووصفتها بالعلامة البارزة في الموسيقى العربية المعاصرة .

وخلال الحفل وجهت أنغام الشكر للفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة على دعمها ومساندتها لكافة أشكال الإبداع، كما وجهت التحية للدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا والدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه، ثم تألقت وغنت "ونفضل نرقص، أهي جت، أساميك الكتيرة، لوحة باهتة، أنا مش ضعيفة، بحبك وحشتيني، حالة خاصة جدا، اتجاه واحد، متلخبطة، بتوصفني، طول ما أنت بعيد، ولا دبلت".