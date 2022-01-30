خمس دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي تدعو إلى تحسين ظروف نقل الحيوانات

دعت خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إلى تحسين ظروف نقل الحيوانات، مع خفض زمن رحلات النقل إلى ثماني ساعات كحد أقصى.

وأصدر الوزراء المعنيون بشئون الحيوان في بلجيكا والدنمارك وألمانيا وهولندا والسويد وثيقة للتعبير عن موقفهم وتدعو إلى إعادة النظر في ضوابط رعاية الحيوان في الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الزراعة الألمانية سيم أوزديمير: "لقد شاهدنا صورا مخزية تثير غضب شعوبنا بشكل مبرر".

وذكر الوزراء أن الإجراءات الجديدة لابد أن تتضمن حسابات أكثر دقة للمساحة المتاحة للحيوانات أثناء نقلها، مع تحسين أوضاع نقل العجول التي لا تزال تعتمد على الألبان في التغذية.

وأشارت الوثيقة إلى ضرورة منع استخدام وسائل معينة لنقل الحيوان، مشيرة إلى أن مازال يجري وضع الاشتراطات المحددة لنقل الحيوان.

وتنص الضوابط المعمول بها حاليا على السماح بنقل الخنازير في عربات مجهزة خصيصا لهذا الغرض في رحلات تستمر قرابة 24 ساعة شريطة حصولها على كميات كافية من المياه، فيما يسمح بنقل الماشية والأغنام والماعز في رحلات لفترات تصل إلى 28 ساعة كحد أقصى مع التوقف لمدة ساعة للحصول على المياه.