البرلمان يهنئ الشعب المصري بالتتويج بكأس إفريقيا لكرة اليد

تقدم حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بخالص التهاني للشعب المصري وكل القائمين على الرياضة لفوز المنتخب المصري لكرة اليد ببطولة كأس الأمم الإفريقية، التي أُقيمت على أرض الكنانة خلال الشهر الجاري.

وافتتح جبالي الجلسة البرلمانية اليوم الثلاثاء ببرقية تهنئة، قال فيها: "يُشرفنا أن نتقدم باسمنا وباسم المجلس بخالص التهنئة القلبية لشعب مصر العظيم وقيادته وكل القائمين على الرياضة بعودة مصر إلى مكانتها المستحقة في مجال الرياضة، وهو مبعث فخرنا واعتزازنا".

وأضاف: "كان أبطال مصر لكرة اليد على موعد مع التاريخ بفوزهم بكأس الأمم الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، ببراعة وعزيمة لا نظير لها"، مؤكدًا على أن الفراعنة حققوا هذا الإنجاز بفضل جهود أبنائه الذين تمسكوا بأن يحولوا الحلم إلى حقيقة، ويرفعوا علم مصر في هذا الملتقى الدولي.

واختتم حنفي جبالي برقية التهنئة، قائلاً: "إن مجلس النواب وهو يشارك الشعب المصري العظيم فرحته، يثق تمام الثقة في قدرة فريقنا الوطني على بلوغ مركزاً متقدماً فى كأس العالم بمشيئة الله".

وكان المنتخب الوطني قد تُوج بلقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية على التوالي والثامنة في تاريخه، وذلك بفوزه في المباراة النهائية على كاب فيردي بنتيجة 37-25 أمس الإثنين، بعد مشوار حافل بالنتائج العريضة أمام كل المنافسين.