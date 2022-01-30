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التشيك: توفير ثلث احتياجات الغاز من محطة هولندية

براغ - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 19 يوليه 2022 - 3:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 يوليه 2022 - 3:39 م

أعلن وزير الصناعة والتجارة في التشيك، جوزيف سيكيلا، أن جمهورية التشيك تمكنت، وشركة "سي.إي.زد" الحكومية، من تأمين كميات من الغاز الطبيعي من محطة هولندية للغاز الطبيعي المسال، تكفي لتغطية نحو ثلث استهلاك البلاد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن سيكيلا قوله للصحفيين في براغ، إن منشآت تخزين الغاز في جمهورية التشيك ممتلئة الآن بنحو 77% وأن الاحتياطيات الحالية من الممكن أن تكفي حتى يناير.

وبالنظر للشحنات القادمة من المحطة الهولندية، والتي يتوقع أن تبدأ في سبتمبر بمعدل 3 مليارات متر مكعب سنويا، سيكون لدى التشيك ما يكفي من الغاز حتى مارس المقبل.


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