محافظ قنا يتابع إجراءات استلام مشروعات حياة كريمة المُنفذة بالمرحلة الأولى

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا؛ لبحث تذليل التحديات لاستلام عدد من المشروعات المُنفذة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمختلف القطاعات الخدمية.



استعرض محافظ قنا تقرير مجلس الوزراء حول المشروعات المُنفذة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمختلف القطاعات الخدمية، مؤكدًا على أهمية الدور الإيجابي الذي لعبته توجيهات وقرارات رئيس مجلس الوزراء في تيسير إجراءات الحصول على الأراضي وتسليمها بالتوازي مع إجراءات التخصيص.



كما وجه الداودى، خلال الاجتماع مسئولى القطاعات الخدمية بسرعة تيسير إجراءات استلام المنشآت التى تم الانتهاء من تنفيذها ضمن مشروعات المرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة، تمهيدا لبدء التشغيل التجريبى بها وتقديم الخدمات للمواطنين، مع إعداد تقرير دورى يشمل المشروعات التى تم الانتهاء منها ومطلوب تسليمها، والمشروعات التي ما زالت جاري العمل بها، مشددا بعقد اجتماع أسبوعي بحضور جميع مسؤولي الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من تسليم مشروعات المرحلة الاولى.