مفوضة الصحة الأوروبية: يجب استغلال الصيف للاستعداد لموجة جديدة متوقعة من كورونا

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دعت المفوضة الأوروبية للصحة وسلامة الغذاء ستيلا كيرياكيدس وزراء الصحة الـ27 بالتكتل اليوم الإثنين، إلى استغلال فترة الصيف للاستعداد لموجة جديدة متوقعة من إصابات فيروس كورونا في الخريف والشتاء.

وقالت كيرياكيدس: "في ضوء احتمال تفاقم الوضع الوبائي، من المهم أن نظل جميعنا متيقظين".

وتابعت "يجب استغلال شهور الصيف في اتخاذ إجراءات الصحة العامة الضرورية التي سوف تدعمنا خلال المرحلة المقبلة من الجائحة في الخريف والشتاء".

وقالت إنه بينما استمتع الناس في أوروبا بصيف بدون قيود خلال العامين الماضيين رغم زيادة الإصابات، يجب استمرار جهود احتواء الجائحة. وأشارت إلى أن الموجة الجديدة تتسم بزيادة معدلات المرض الشديد والانتقال للمستشفيات.

ودعت كيرياكيدس إلى زيادة الجهود فيما يتعلق باللقاحات والجرعات التعزيزية الأساسية، والاستعداد لحملات التطعيم المستقبلية استنادا إلى اللقاحات ضد متحورات أوميكرون والمراقبة والاختبارات على مدار العام.