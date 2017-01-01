قال أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يتعاون تعاونًا لصيقًا مع وزارة التموين، لافتًا إلى أن الرقابة التي يقوم بها الجهاز هي جزء من توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن هناك جريمة تسمى السلوك الخادع للمستهلك والإعلان المضلل وتصل عقوبتها لـ 2 مليون جنيه غرامة.



وتابع أن هناك مواطنين جاءوا للتصالح أمام النيابة، ويتم تطبيق غرامة 100 ألف جنيه على المخابز المخالفة وهي ليست بسيطة، مستنكرًا بقيام بعض المخابز بتقليل وزن رغيف الخبز؛ لأنها جريمة مخالفة واضحة.



ولفت إلى أن هذه الواقعة تمثل سرقة، وتم تحويلها إلى النيابة، واليوم تم تحرير 13 مخالفة لمخابز منهم من كرر هذه المخالفات وسيتم مضاعفتها عليهم، وهناك من يتصور أن الرقابة رخوة.



ولفت إلى أن وزارة التموين تغطي أكثر من 72% من المواطنين بالخبز المدعم بـ 5 قروش للرغيف ووزنه لا يقل عن 90 جرامًا، وتتبقى شريحة حوالي 28% يشترون الخبز السياحي وإذا لم يلتزم المخبز السياحي بالأسعار العادلة للخبز ستتدخل الحكومة لتحديد أسعار الخبز الحر.





