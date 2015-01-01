عرضت فضائية «يورونيوز عربية» مقطع فيديو يرصد إسراع رجال الإطفاء الأوكرانيين، اليوم الثلاثاء، لإخماد النيران التي تلتهم حقل قمح، ومحاولة إنقاذ المحصول بمساعدة المزارعين المحليين.

وقالت خدمة الطوارئ، إن الحريق الذي نشب في حقول القمح بمنطقة ميكولايف نجم عن قصف روسي.

وتتهم السلطات المحلية الجيش الروسي بشن هجمات موجهة لإحراق المناطق الجنوبية من البلاد، بهدف إتلاف المحاصيل الجاهزة للحصاد.

ومع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا، وتفاقم أزمة القمح عالمياً، يتوقع خبراء أن تؤدي تداعيات الحرب إلى أزمة غذاء قاسية؛ نتيجة الشكوك بقدرة المزارعين الأوكرانيين على الحفاظ على محصول القمح وتصديره، إلى جانب الانخفاض الحاد في الصادرات الروسية.

وعقب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير 2022، سجّل سعر القمح أرقاما قياسية وارتفع سعر الطن إلى أكثر من 400 يورو في مايو في السوق الأوروبية، ضعف ما كان خلال الصيف الماضي.

وهذه الزيادة لا يمكن أن تتحملها البلدان الفقيرة، خصوصا تلك التي تستورد 30% على الأقل من حاجاتها من أوكرانيا وروسيا، كما تؤكد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو).