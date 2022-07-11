سموحة يجدد عقد عبدالحميد بسيوني موسما إضافيا

يعقد وليد عرفات رئيس نادي سموحة، جلسة مع عبدالحميد بسيوني، المدير الفني للفريق الكروي الأول، خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل توقيع عقود تمديد عقده لمدة موسم جديد.

وعرض رئيس سموحة على بسيوني رغبة مجلس النادي السكندري في تمديد عقده لمدة موسم واحد بالإضافة إلى الجهاز المعاون.

وسيتم توقيع العقد اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء عبدالحميد بسيونى من مران الفريق استعدادا لمواجهة الزمالك يوم الأحد المقبل في إطار منافسات الأسبوع السادس والعشرين من بطولة الدورى.

وأكد عبدالحميد بسيونى، في وقت سابق، تلقيه عدة عروض خلال الفترة الماضية لكنه رفضها بسبب التزامه مع مجلس إدارة نادى سموحة ورغبته في الاستمرار.