علقت الإعلامية لميس الحديدي، على القرار التنظيمي الذي تدرسه وزارة السياحة والآثار ومن المقرر أن يتضمن العديد من الآليات التي تنظم التصوير بكل أنواعه داخل جمهورية مصر العربية، قائلة إنه «اعتراف واضح من الحكومة بأن لدينا مشكلة في التصوير».

وأضافت خلال تقديمها لبرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON»، مساء الاثنين: «أي سائح يصور فيديو أو بولوجر أمام الهرم يقال له لا، وأحيانًا بيتقبض عليه، وفي ناقد طعام حصل على تصريحات ونزل عشان يصور في أماكن شعبية اتقال له لا».

وأشارت إلى أن التعقيدات الكبيرة الموجودة في مصر بمجال التصوير السينمائي، أدت إلى بناء منطقة الهرم ومعبد الكرنك في دول مجاورة، معقبة: «في مصر هناك تعقيدات كبيرة في إدخال المعدات والتكاليف، والتصاريح الأمنية معقدة جدًا».

وذكرت أن القرار سيكون فارقًا لو نفذ كما هو مكتوب، خاصة أن مصر تضم أعظم آثار وبحار في العالم، متوقفة عند جملة «مراعاة بالالتزام بعدم تصوير ونشر المشاهد المسيئة للبلاد وللمواطنين».

وتابعت: «لو هناك أجنبي يصور منطقة شعبية مش لازم أغسلها وأنضفها، هي عاملة كدة بشكلها القديم، ممكن ميبقاش عظيم أوي، لكن تلك الجملة واسعة شوية تحتاج ضبطًا لأنها ممكن تخضع لتأويلات مختلفة، واحد عاوز يصور سيدة مصرية عادية، هيقول بتصوروا الناس الفقراء، مانا عاوز أصور المصريين العاديين هما كلهم مش لازم يبقوا أغنياء، ولا لازم أحميهم وألبسهم؟».

ولفتت إلى أن الإنتاج التليفزيوني والسينمائي والوثائقي يدر الدخل وينقل صورة البلد الحقيقية، مختتمة: «لا أتحدث عن صورة البلد الحلوة فقط، مصر أشكال مختلفة، مش منظر حلو أوي مغسول وشكله نضيف بس، مصر المناطق الشعبية والريف وكل حاجة».

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأول للجنة الوزارية للسياحة، بعد إعادة تشكيلها، وذلك بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عبدالغفار، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

كشف الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أنه من بين التوصيات والإجراءات الجاري اعتمادها دعما لقطاع السياحة والآثار، ما يتعلق بقواعد التصوير في الأماكن العامة، مشيرا إلى أنه جار دراسة قرار تنظيمي، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده، يتضمن العديد من الآليات التي تنظم التصوير بكل أنواعه داخل جمهورية مصر العربية.