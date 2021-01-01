شركة السكك الحديدية الحكومية الروسية تناشد الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات

اعترضت شركة السكك الحديدية الحكومية الروسية "آر زد إتش دي" على العقوبات المفروضة عليها بسبب غزو أوكرانيا، ووصفتها بأنها غير عادلة اجتماعيا في منشور على تطبيق تليجرام اليوم الثلاثاء.

وأصدرت "آر زد إتش دي" التماسا للاتحاد الأوروبي كي يلغي العقوبات. وجاء في الالتماس: "إن عقوبات الاتحاد الأوروبي تهدف إلى تقييد قدرة (آر زد إتش دي) على الوفاء بمهامها الإنسانية، وتمارس التمييز ضد سكان روسيا".

كانت "آر زد إتش دي" من أوائل الشركات التي تم إدراجها على قائمة العقوبات، على أساس أنه تم نقل القوات والمعدات العسكرية عبر السكك الحديدية إلى نقاط الإطلاق للغزو في 24 فبراير.

وذكرت شركة "آر زد إتش دي": "إن مجلس الاتحاد الأوروبي يصنف القطارات باعتبارها (بضائع فاخرة) بالنسبة للمواطنين الروس ويعرقل الإمدادات والإصلاحات".

وعلى العكس، فالسكك الحديدية وسيلة نقل صديقة للبيئة خاصة بالنسبة للفئات الأقل دخلا في روسيا، وتضر هذه الإجراءات أرباب المعاشات وذوي الإعاقة والأسر الكبيرة. كما تنتهك العقوبات مبادئ المنافسة المفتوحة، حسبما جاء في منشور الشركة.