اقتحم مُستوطن إسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مسجدًا في مدينة القدس المحتلة.

وقال شهود عيان إن المسجد الذي تم اقتحامه هو مسجد"سعد وسعيد" ويقع في شارع "نابلس" بالقدس المحتلة. وأدى المستوطن حسب شهود عيان طقوسًا تلمودية.

وتتعرض المساجد والكنائس في مدينة القدس المُحتلة لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين، تحت حماية شرطة الاحتلال.

وفي سياق متصل، أبعدت سلطات الاحتلال الناشط المقدسي محمد أبو الحمص عن المسجد الأقصى المبارك لمدة أسبوع.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أبو الحمص خلال تواجده بجانب حائط البراق في البلدة القديمة.