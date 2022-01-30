‏كفر الوزير بداوي بالدقهلية تستعد لجنازة شهيد الواجب

يستعد الأهالي في قرية «كفر بداوي القديم»، التابعة لمركز المنصورة في محافظة الدقهلية، لتشييع جنازة «شهيد الواجب» أمين شرطة غواص «حسن إبراهيم حسن عبدالسلام»، الذي لقى مصرعه أثناء توجهه للمشاركة في أعمال البحث عن جثمان الطفلة «مريم فاروق»، 13 سنة، التي غرقت في مياه نهر النيل بحلوان، إلا أنه سقط من المركب في المياه، ليلقى مصرعه غرقاً هو الآخر.



وقال «محب أبو العمايم»، أحد أقارب شهيد الواجب، إن قرية «كفر بداوي» كلها حزينة على ‏وفاة «حسن إبراهيم حسن عبدالسلام»، ‏وهو شهيد الواجب، الذي توفى أثناء قيامه بواجبه، وخرج العديد من الأهالي في انتظار وصول جثمانه، مع عدد من زملائه، الذين تأثروا بوفاته.



وأضاف «أبو العمايم»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تشييع الجنازة من المسجد الكبير بقرية «كفر بداوي»، فور وصول الجثمان، وسط حالة من الحزن الشديد من أسرته وزوجته وأبنائه، علاوة على حزن أهالي القرية عليه.



وتعرضت طفلة تدعى «مريم فاروق»، 13 سنة، للغرق في مياه نهر النيل، إثر سقوطها في المياه من «كوبري الدائري الأوسطي» بمنطقة حلوان، وأثناء قيام قوات الإنقاذ النهري بالبحث عنها، تعرض لنش الإنقاذ النهري للانقلاب، خلال وجود أمين الشرطة ‏«حسن إبراهيم» ‏على متنه، مما تسبب في وفاته، وبعد ذلك، تمكنت القوات من العثور على جثمان الطفلة «مريم» في منطقة المعادي.