تركيا تبحث عن بديل للدولار لسداد قيمة مشتريات الطاقة من روسيا

قال مسؤولون أتراك مطلعون إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيبحث خلال لقائه اليوم الثلاثاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة طهران الثلاثية إمكانية سداد قيمة مشتريات الطاقة من روسيا بعملات أخرى غير الدولار.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الدولتين تبحثان حاليا مقترحا لاستخدام العملات المحلية في تعاملاتهما التجارية بما في ذلك مشتريات الطاقة وهي خطوة ستساعد أنقرة في الحد من سرعة تدهور احتياطياتها من النقد الأجنبي.

يذكر أن روسيا تعتبر مصدرا رئيسيا للطاقة لتركيا، حيث تقدم نحو ربع ورادات تركيا من النفط الخام وحوالي 45% من واردات الغاز الطبيعي بحسب بيانات العام الماضي، وهو ما يعطي موسكو فائضا كبيرا في الميزان التجاري مع أنقرة.

بلغت صادرات تركيا إلى روسيا في العام الماضي 5ر6 مليار دولار في حين استوردت من الأخيرة بحوالي 29 مليار دولار. كما أن ملايين الروس يقضون عطلاتهم على سواحل البحر المتوسط في تركيا وينفقون مليارات الدولارات في هذه الرحلات سنويا.

وقال أحد المسؤولين الأتراك إن الاقتراح المطروح حاليا سيسمح لتركيا بسداد قيمة مشتريات الطاقة الروسية بالليرة التركية مما سيوفر لها مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي. في الوقت نفسه فإن روسيا ستسخدم حصيلتها من الليرة التركية لتمويل مشترياتها من السلع والخدمات التركية.

في الوقت نفسه سيكون الروبل الروسي جزءا من أي ترتيبات تجارية ين البلدين، بحسب المسؤول.