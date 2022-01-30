نائب رئيس البرلمان العراقي يدعو إلى عدم الزج بالمجلس في صراعات المناصب العليا

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صرح شاخوان عبد الله، نائب رئيس البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، بأن البرلمان ينأى بنفسه عن الصراعات والخلافات السياسية.

وقال، في بيان صحفي، إن "البرلمان ينأى بنفسه عن الصراعات والخلافات السياسية، ويحرص على الإسراع بتشكيل الحكومة وعدم تحديد موعد لانتخاب رئيس الجمهورية ما لم يسبقه اتفاق سياسي خارج المجلس".

وحث القوى الوطنية وأطراف العملية السياسية على "ضرورة استمرار الحوارات والتفاهمات والاتفاق على اختيار وترشيح الشخصيات لرئاستي الوزراء والجمهورية، حتى يتنسى للبرلمان القيام بدوره والمضي بالإجراءات القانونية وفق الدستور والنظام الداخلي وتحديد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة الأكبر".

وشدد على أن "أمام البرلمان واجبات ومهام كبيرة تتعلق بالتشريعات والقوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين وتقديم الخدمات الأساسية".

وأضاف: "أن هناك للأسف من يحاول الزج بالمؤسسة التشريعية في الأزمة ورمي الكرة في ساحتها".

وقال إن البرلمان "لا يفضل عقد جلسات انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف شخصية لرئاسة الوزراء ما لم يسبقها اتفاق سياسي خارج البرلمان، لأن ذلك سيؤدي إلى التعقيد والمزيد من الخلافات".

وأضاف أن البرلمان "لن يكون ساحة لتعميق الخلافات، ويسعى من أجل توحيد الرؤى للقوى السياسية".

وتشهد أروقة مجالس الأطراف الشيعية والكردية اجتماعات ومفاوضات وحوارات للخروج من حالة الانسداد السياسي والإسراع بتسمية الشيعة لمرشحهم لتشكيل الحكومة، والأطراف الكردية لمرشحها لمنصب رئيس الجمهورية.

وكان من المفترض أن يعقد البرلمان جلسة انتخاب رئيس الجمهورية خلال الأسبوع الحالي، لكنها تأجلت بسبب عدم توصل الأطراف الكردية لاتفاق لتسمية مرشح للمنصب.