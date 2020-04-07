تايلاند: 2125 إصابة جديدة بكورونا و18 وفاة

سجلت تايلاند 18 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد و2125 حالة إصابة، خلال الساعات الـ24 الماضية، طبقا لما أعلنه مركز إدارة الوضع الخاص بفيروس كورونا في تايلاند، اليوم الثلاثاء.



وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية اليوم أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، خرج 2501 مريض من المستشفيات بعد تعافيهم.



ومنذ بدء الجائحة في تايلاند أوائل عام 2020، تم تسجيل 4 ملايين و562 ألفا و968 حالة إصابة، من بينها مليونان و339 ألفا و533 إصابة هذا العام، مع تعافي 4 ملايين و509 آلاف و596 بشكل كامل حتى الآن.



وبلغت حصيلة الوفيات 31 ألفا و31 منذ بدء الجائحة، من بينها 9333 حالة حتى الآن هذا العام.