تحدث البرتغالي ليونيل بويتس، المدير الفني الأسبق للاتحاد السكندري وسبورتنج لشبونة البرتغالي، عن تجربة تواجد المدربين البرتغالين، في مصر لتدريب قطبي الكرة المصرية، بالإضافة إلى منتخب مصر مؤخرا.

وقال بويتس، في تصريحاته عبر قناة "الحياة": «روي فيتوريا حقق العديد من الألقاب، وطور أداءه بالعمل في الأندية المختلفة، هو إنسان هادئ وقائد جيد، يُحب أن يعمل بأفكاره بدون ضوضاء، هذا أسلوبه في القيادة، أعتقد أن مصر وفقت في اختياره لتدريب الفراعنة وأتمنى له التوفيق لأنه مدرب وإنسان جيد».

وواصل: «هو مدرب متوازن لا يُمكن أن أقول إنه يلعب بشكل هجومي بحت، لكن كل الفرق التي دربها كانت تلعب بأسلوب متوازن دفاعيًا وهجوميًا، أعتقد أنه سيدرس لاعبي منتخب مصر بشكل متأني، هو خبير وناضج وأعتقد أنه سيحقق تجربة عظيمة».

وعن تجربة فيريرا وريكاردو سواريش، مع الزمالك والأهلي، أوضح: «أنا أعرفهما شخصيًا، بالتأكيد هناك اختلاف في الشخصية، فيريرا مُعلم ومُدرس يُحب أن يُعلم اللاعبين بشكل فردي، ويُحب العمل الجماعي ولديه خبرة عريضة جدًا وفاز بالعديد من البطولات، هو قيمة كبيرة لناد الزمالك ليس فقط للفريق الأول ولكن لفرق الشباب لأنه يحب العمل مع الشباب، أعلم أن لديه لاعبين جيدين من الشباب، ويستطيع أن يدفعهم للفريق الأول».

واسترسل: «سواريش مدرب جيد، والفريق الذي كان يعمل به يختلف تمامًا عن الأهلي، الأحمر فريق بطولات والعمل مع الفريق المصري مُختلف تمامًا وأمامه تحدِ صعب، ولكن بالنظر إلي كل من درب في مصر، أعتقد أن فيريرا الأفضل، لأنه درب 4 أندية كبيرة في البرتغال ودرب في الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا، وأدى عملًا جيدًا مع المنتخب الوطني، بالنسبة لتاريخه في الملاعب والأكبر سنًا هو الأفضل وصاحب السيرة الذاتية الأفضل والأكثر تتويجًا بالبطولات».

وشدد: «لا يُمكن أن ننسى أن مانويل جوزيه الذي كان يدرب الأهلي كان معه لاعبين عظماء، الـ11 لاعبًا كانوا في منتخب مصر، لا يُمكن أن ننسى خصائص جوزيه التي طبقها، وتوفرت له كل الإمكانيات التي جعلته يتوج بالألقاب».

وعن تجربة كارلوس كيروش مع منتخب مصر، أتم تصريحاته قائلا: «عندما يفوز المدرب تكون تجربة ناجحة والعكس صحيح، هو وصل لنهائي كأس الأمم وخسر، وكنت أعتقد أنه كان يجب أن يستمر فترة أطول، لا أعتقد أن التجربة كانت ناجحة بشكل عام، ولكني كنت أتمنى أن يستمر».