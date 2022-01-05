 التشيك تسجل أول حالة إصابة بسلالة «بي إيه.2» من متحور أوميكرون - بوابة الشروق
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التشيك تسجل أول حالة إصابة بسلالة «بي إيه.2» من متحور أوميكرون

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 19 يوليه 2022 - 12:40 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 يوليه 2022 - 12:40 م

أعلنت السلطات الصحية في جمهورية التشيك تسجيل أول حالة إصابة بسلالة "بي إيه.2" من متحور أوميكرون في البلاد.

وذكر راديو براغ الدولي اليوم الثلاثاء، أن الخبراء حذروا من أن سلالة "بي إيه.2"، التي ظهرت لأول مرة في الهند، تستلزم اهتماما خاصا بسبب بعض الطفرات التي تسمح لها بتفادي الأجسام المضادة وربط نفسها بشكل أفضل بالخلايا البشرية، ما يعني أن هذه السلالة لديها قدرة متزايدة على إصابة الأشخاص الذين سبق لهم الإصابة، وكذلك أولئك الذين تم تطعيمهم.

ووفقا للإحصاءات، فإن 96% من إصابات كورونا في جمهورية التشيك هي لسلالات "بي إيه.4" و"بي إيه.5" من متحور أوميكرون السائدة حاليا في أوروبا.

 


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