اليابان تسجل 66 ألفا و745 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت اليابان، اليوم الثلاثاء، 66 ألفا و745 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 10 ملايين و478 ألفا و140 حالة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، أنه تم أيضا تسجيل 28 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 31 ألفا و662 حالة.

وأضافت الهيئة أن هناك 155 شخصا يخضعون للعلاج في المستشفيات في حالة حرجة عقب إصابتهم بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 9 ملايين و594 ألفا و285 شخصا.