وزير الطاقة الإيراني: إيران أكبر مصدر لإنتاج وتوزيع الكهرباء بين دول غرب آسيا

أعلن وزير الطاقة الإيراني علي أكبر محرابيان، توقيع بلاده أول اتفاقية طويلة الأمد مع العراق في مجال الكهرباء، معتبرا أن إيران هي القوة الأولى لتوليد الكهرباء في منطقة غرب أسيا.

وقال لوكالة "فارس" الإيرانية، إن "التوجه نحو عقد الاتفاقيات الاستراتيجية طويلة الأمد في مجال الكهرباء يعتبر من أهم محاور الدبلوماسية للحكومة الحالية التي أدت إلى نتائج مشرقة لإيران".

وأضاف أن إيران "تعتبر أكبر مصدر لإنتاج وتوزيع الكهرباء بين دول غرب أسيا، وكانت أقوى الدول في هذا الحقل بين الدول المذكورة رغم بطء مسيرة تطوير صناعة الكهرباء خلال الأعوام الماضية".

وذكر أن "قدرة إيران في هذا المجال لا تختص بالمحطات الكهربائية، بل إنها أصبحت تتبوأ مكانة مهمة بين دول العالم بسبب تطورها العلمي، حيث إنها تنوي تصدير أنواع الخدمات الهندسية في مجال الكهرباء أيضا".