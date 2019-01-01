صحة سوهاج تبدأ تسليم 604 أطباء دفعة 2021 مهام عملهم

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أعلن الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج اليوم عن البدء في تسليم دفعة 2021 من أطباء الطب البشري بمحافظة سوهاج.

وتوافد الأطباء الجدد منذ الصباح الباكر على ديوان عام مديرية الشئون الصحية لإستكمال الإجراءات الخاصة بهم.

وأضافت كريمة حامد وكيل المديرية أن قوام هذه الدفعة هو 604 طبيب جديد سيتم الحاقهم بالمنظومة الصحية بمحافظة سوهاج لافتة أن ذلك يعد إضافة قويه للقطاع الصحي وكذلك لخدمة المرضى .

وأضاف النجار أنه تم تيسير وتذليل كل العقبات أمام الأطباء الجدد منذ اللحظة الأولى من حضورهم لديوان المديرية، لافتا إلى تكليف فريق العلاقات العامة في مساعدتهم والرد على جميع استفساراتهم ومراجعة تطبيق الإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامة أثناء عملية التسليم.

وفي السياق، قدم وكيل وزارة الصحة الشكر لقسم التعيينات بإدارة شئون العاملين بمديرية الصحة على مجهوداتهم وتعاونهم منذ اليوم الأول من تسليم الأطباء الجدد.